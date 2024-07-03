У Беларуси появились свои "шахеды"? На параде в Минске заметили неожиданную деталь (фото)

Сколько всего на вооружении белорусской армии находится таких дронов – неизвестно

На военном параде в Минске, который состоялся в среду, 3 июля, в честь Дня Независимости, у армии Беларуси были впервые замечены иранские "Шахеды". На них нанесена маркировка "Кочевник".

На это обратили внимание местные паблики. В сети показали фото этих беспилотников.

БПЛА "Кочевник" представляет собой ударный беспилотник, предназначенный для выполнения боевых задач. Это по сути переименованный российский дрон "Герань-2".

Сколько всего на вооружении Белорусской армии находится таких дронов – неизвестно.

Однако, их появление может свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Белоруссией и Ираном. Минск мог все же договориться с Тегераном о производстве дронов-камикадзе на своей территории. О такой возможности сообщал "Центр национального сопротивления" со ссылкой на белорусское подполье еще в мае 2023 года. В тот период времени рабочая группа, состоявшая из иранских инженеров, при организации ФСБ РФ и КГБ РБ, посетили "Гомельский радиозавод". Страны обсуждали возможность системного производства дронов-камикадзе. По данным издания, на базе гомельского завода ранее проводилась доукомплектация дронов.

Ранее "Телеграф" писал, что российские и китайские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский "Шахед", который оккупанты используют против Украины.