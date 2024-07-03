У Білорусі з’явилися свої "шахеди"? На параді у Мінську помітили несподівану деталь (фото)

Скільки всього на озброєнні білоруської армії перебуває таких дронів – невідомо

На військовому параді в Мінську, який відбувся в середу, 3 липня, на честь Дня Незалежності, в армії Білорусі були вперше помічені іранські "Шахеди". На них завдано маркування "Кочівник".

На це звернули увагу місцеві паблики. У мережі показали фото цих безпілотників.

БПЛА "Кочівник" є ударним безпілотником, призначеним для виконання бойових завдань. Це, по суті, перейменований російський дрон "Герань-2".

Скільки всього на озброєнні Білоруської армії перебувають таких дронів – невідомо.

Проте їх поява може свідчити про поглиблення військової співпраці між Білорусією та Іраном. Мінськ міг все ж таки домовитися з Тегераном про виробництво дронів-камікадзе на своїй території. Про таку можливість повідомляв "Центр національного спротиву" з посиланням на білоруське підпілля ще у травні 2023 року. У той час робоча група, що складалася з іранських інженерів, при організації ФСБ РФ і КДБ РБ, відвідали "Гомельський радіозавод". Країни обговорювали можливість системного виробництва дронів-камікадзе. За даними видання, на базі гомельського заводу раніше проводилася доукомплектація дронів.

Раніше "Телеграф" писав, що російські та китайські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський "Шахед", який окупанти використовують проти України.