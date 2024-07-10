Под утро в Одессе прогремело несколько взрывов: чем враг мог атаковать город

Россияне также всю ночь "кошмарили" Украину "шахедами"

Около 4 часов утра в среду, 10 июля, в Одессе прогремели взрывы. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об взрывах в своем Telegram-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Как сообщило "Суспільне", взрывов было три. Первый прогремел в 4 часа, следующий через минуту и последний еще спустя минуту.

Мониторинговые паблики написали, что россияне запустили по Одессе две крылатые ракеты. Они прекратили свое существование в пределах Одесского района, добавили они.

Кроме того, поздно вечером 9 июля в Украине объявили тревогу в связи с запуском Россией "шахедов". Как пишет "Дзеркало тижня", около 3 часов ночи взрывы раздались в Ровно, после них возникло зарево. В некоторых районах области возникли перебои с электроснабжением.

Зарево после взрыва на Ровенщине

Также сообщалось о звуках взрывов в Хмельницкой области. ПВО отрабатывала вражеские беспилотники.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером 9 июля в Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоэтажке в Шевченковском районе. В результате удара, который Россия нанесла по столице 8 июня, погибли 33 человека, среди них 5 детей. 121 человек пострадали, среди них 10 детей, еще 11 человек были спасены.