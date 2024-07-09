"Одна за другой летят": появилось новое видео российского обстрела Киева 8 июля

Взрывы раздавались в разных районах столицы

В сети появилось новое видео ракетного удара по Киеву 8 июля, во время которого россияне направили ракету Х-101 на детскую больницу "Охматдет". Снято полет и попадание сразу 5-6 ракет.

На опубликованных кадрах видно, что столицу атаковали множество ракет. Взрывы раздавались в разных районах, а над городом мгновенно поднялись столбы дыма.

"Еще летит! Это уже четвертая. Одна за другой!", — говорится в видео (осторожно, есть нецензурная лексика — Ред.).

Напомним, во время массированной атаки России по Украине серия взрывов прогремела в Киеве, где враг нанес прицельный удар по медцентру "Охматдет". Там в момент попадания находилось более 600 человек и персонал, также шло две операции.

В то же время, несмотря на неоспоримые факты удара именно крылатой ракетой Х-101 РФ, в Кремле сделали циничное заявление, что Россия никогда не бьет по гражданским. По версии оккупантов, удар был нанесен ракетой украинского ПВО, но это уже опровергла Служба безопасности Украины, нашедшая на месте трагедии обломки двигателя крылатой ракеты Х-101.

Известно, что в столице в результате вражеской атаки 8 июля погибли 32 человека, 117 человек пострадали, из них 10 детей и 11 человек спасены.

Видеорепортаж Яна Доброносова из "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден встретится с Зеленским после удара РФ по "Охматдету".