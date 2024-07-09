Укр

Байден встретится с Зеленским после удара РФ по "Охматдету": что обещает

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
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Джо Байден Новость обновлена 09 июля 2024, 08:43
Джо Байден. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нельзя игнорировать российский террор

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар по Украине, во время которого пострадала детская больница "Охматдет". Он заявил, что на этой неделе в Вашингтоне во время встречи с президентом Владимиром Зеленским вместе с союзниками объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Об этом говорится на сайте Белого дома. Президент США подчеркнул, что российский удар, который в понедельник унес десятки жизней, очередное напоминание миру о жестокости РФ.

По его словам, мир должен продолжать поддерживать Украину в этот трудный момент и не игнорировать российскую агрессию и террористические преступления Путина.

"Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь оградить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины", — заявил Байден.

Напомним, что западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету". Они называют Россию самой большой угрозой для мира и самым коварным государством.

В то же время, Россия потратила миллионы на ракетную атаку по Украине. Forbes подсчитал стоимость общего залпа и сбитых ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что Совбез ООН соберется обсудить удар по Киеву, но председательствует там Россия.

Теги:
#Украина #США #Война #Джо Байден