Байден встретится с Зеленским после удара РФ по "Охматдету": что обещает

Нельзя игнорировать российский террор

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар по Украине, во время которого пострадала детская больница "Охматдет". Он заявил, что на этой неделе в Вашингтоне во время встречи с президентом Владимиром Зеленским вместе с союзниками объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Об этом говорится на сайте Белого дома. Президент США подчеркнул, что российский удар, который в понедельник унес десятки жизней, очередное напоминание миру о жестокости РФ.

По его словам, мир должен продолжать поддерживать Украину в этот трудный момент и не игнорировать российскую агрессию и террористические преступления Путина.

"Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь оградить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины", — заявил Байден.

Напомним, что западные политики ошеломлены ударом РФ по "Охматдету". Они называют Россию самой большой угрозой для мира и самым коварным государством.

В то же время, Россия потратила миллионы на ракетную атаку по Украине. Forbes подсчитал стоимость общего залпа и сбитых ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что Совбез ООН соберется обсудить удар по Киеву, но председательствует там Россия.