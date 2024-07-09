В Киеве завершили разбор завалов уничтоженной РФ многоэтажки: нашли тело молодой девушки (фото)

Число погибших возросло

На месте российского удара по многоэтажке в Шевченковском районе Киева завершили поисково-спасательные работы. При этом там нашли тело еще одной погибшей девушки 18 лет.

Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС в своем telegram-канале вечером вторника, 9 июля. Сейчас на месте остается группа из почти сотни спасателей и 8 единиц техники.

Отмечается, что теперь будут начаты аварийно-восстановительные работы.

"В результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 33 человека, среди них 5 детей, 121 — пострадали, среди них 10 детей, 11 человек спасены", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, россияне 8 июля совершили масштабную атаку на Украину и нанесли серьезные повреждения Киеву. Наибольшее количество жертв оказалось в доме на улице Сальского, о котором говорится выше, там ракета разрушила целый подъезд многоэтажного дома.

Кроме того был нанесен удар по зданию детской специализированной больницы "Охматдет" в том же районе. Здание получило существенное повреждение.

Это не единственная больница, которую россияне разрушили своими ракетами. Еще две частные клиники ISIDA и ADONIS находились в одном здании в Днепровском районе. Там россияне убили 7 человек.