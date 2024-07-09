В Киеве выросло число погибших в результате российской атаки: разбор завалов продолжается (фото)

Под завалами еще могут быть люди

Во вторник, 9 июля, во время разбора завалов многоэтажки в Шевченковском районе Киева, потерпевшей значительные разрушения во время вражеских обстрелов, достали тело еще одной погибшей женщины. Спасатели деблокировали за сегодня уже 5 человек.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Речь идет о жилом доме на Сырце.

В результате ракетного удара по пятиэтажному дому на улице Сальского погибли 12 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Разбор завалов в Шевченковском районе

Известно, что в столице в результате вчерашней вражеской атаки погибли 32 человека, 117 человек пострадали, из них 10 детей и 11 человек спасены.

Напомним, в понедельник, 8 июля, россияне атаковали Киев ракетами, одна из которых попала в пятиэтажный жилой дом на улице Сальского. Целый подъезд был разрушен, соседние получили серьезные повреждения.

На месте сразу начали поисково-спасательную операцию. Под завалами слышали крики людей.

Также в столице раздавались взрывы в разных районах города: Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском и Деснянском. Россияне ударили по гражданским объектам, в том числе обстреляли детскую больницу "Охматдет".

Ранее "Телеграф" писал, что аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета" в Киеве завершены. Известно, сколько человек погибло в результате прилета российской ракеты.