Завалы разбирали всю ночь и продолжают: как сейчас выглядит атакованный российской ракетой "Охматдет" (фото и видео)

9 июля в Киеве объявлен день траура

В понедельник, 8 июля, россияне совершили массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы, в частности под удар попала детская больница "Охматдет".

Как сообщает ГСЧС, спасатели всю ночь разбирали завалы в Шевченковском районе и обнаружили тело еще одного погибшего мальчика. По состоянию на 8 утра 9 июля, в результате вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них 4 ребенка. Еще 117 людей пострадали, 7 человек спасены.

"До сих пор идет ликвидация последствий на 3 локациях. На местах происшествия привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС", — сказано в сообщении.

Telegram-канал телеканала "Київ" опубликовал фото и видео, как сейчас выглядит место удара россиян по "Охматдету". Разбор завалов продолжается.

Напомним, в соцсетях была опубликована фотография российской ракеты, которой был нанесен удар по "Охматдету" в Киеве. Отмечается, что ракета не была повреждена средствами ПВО, что говорит о целенаправленной атаке россиян по детской больнице. Также было опубликовано видео момента попадания вражеской ракеты в больницу. По предварительным данным следователей Службы безопасности, враг ударил по больнице "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101.

Как сообщал "Телеграф", 9 июля, Совет безопасности ООН соберется на заседание из-за российского удара по детской клинике "Охмадет" в Киеве. Это абсурдно, но текущим председателем Совбеза является Россия.