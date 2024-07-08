Из-под завалов "Охматдета" достали младенца? Версии журналистов, ГСЧС и МВД разошлись

Сложилась интересная ситуация вокруг тревожной новости

Вечером в понедельник, 8 июля, журналисты сообщили, что из-под завалов детской больницы "Охматдет" достали младенца, которого сразу же забрали медики скорой помощи. Однако в Государственной службе по чрезвычайным делам (ГСЧС) и Министерстве внутренних дел (МВД) опровергают эту информацию.

О том, что нашли ребенка под завалами, сообщает интернет-издание hromadske. Однако детали о состоянии новорожденного журналисты не сообщают.

"В Киеве под завалами корпуса детской больницы "Охматдет" обнаружили ребенка… Ребенка забрала машина скорой помощи", — говорится в сообщении издания.

Руководитель ГСЧС Андрей Даник опроверг информацию о найденном младенце под завалами. Об этом сообщает "Общественное".

Даник также отметил, что ни на одном объекте нет погибших детей . Однако это противоречит более раннему сообщению Офиса Генерального прокурора, где речь шла о двух погибших детях после ракетного удара по пятиэтажному дому.

Вечером Офис генпрокурора обновил информацию о погибших и пострадавших. В новом сообщении также упомянули двух погибших детей.

"Радио Свобода" сообщает, что министр внутренних дел Игорь Клименко опроверг информацию о найденном ребенке под завалами. По его словам, от удара по медучреждению погибли только двое взрослых.

Отметим, что министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал последствия удара по "Охматдету". Он не говорил о найденном младенце. Однако отметил, что из-за ракетных обстрелов семеро детей получили ранения. Общее количество пострадавших от удара по медучреждению составляет 50 человек.

"Телеграф" ранее сообщал, что из-за ракетных обстрелов погибла нефролог Светлана Лукьянчук. Ей было всего 30 лет.