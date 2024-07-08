Из-под завалов "Охматдета" достали младенца? Версии журналистов, ГСЧС и МВД разошлись
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Сложилась интересная ситуация вокруг тревожной новости
Вечером в понедельник, 8 июля, журналисты сообщили, что из-под завалов детской больницы "Охматдет" достали младенца, которого сразу же забрали медики скорой помощи. Однако в Государственной службе по чрезвычайным делам (ГСЧС) и Министерстве внутренних дел (МВД) опровергают эту информацию.
О том, что нашли ребенка под завалами, сообщает интернет-издание hromadske. Однако детали о состоянии новорожденного журналисты не сообщают.
"В Киеве под завалами корпуса детской больницы "Охматдет" обнаружили ребенка… Ребенка забрала машина скорой помощи", — говорится в сообщении издания.
Руководитель ГСЧС Андрей Даник опроверг информацию о найденном младенце под завалами. Об этом сообщает "Общественное".
Даник также отметил, что ни на одном объекте нет погибших детей. Однако это противоречит более раннему сообщению Офиса Генерального прокурора, где речь шла о двух погибших детях после ракетного удара по пятиэтажному дому.
Вечером Офис генпрокурора обновил информацию о погибших и пострадавших. В новом сообщении также упомянули двух погибших детей.
"Радио Свобода" сообщает, что министр внутренних дел Игорь Клименко опроверг информацию о найденном ребенке под завалами. По его словам, от удара по медучреждению погибли только двое взрослых.
Отметим, что министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал последствия удара по "Охматдету". Он не говорил о найденном младенце. Однако отметил, что из-за ракетных обстрелов семеро детей получили ранения. Общее количество пострадавших от удара по медучреждению составляет 50 человек.
"Телеграф" ранее сообщал, что из-за ракетных обстрелов погибла нефролог Светлана Лукьянчук. Ей было всего 30 лет.