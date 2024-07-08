Во время ракетного удара РФ по "Охматдету" погибла молодой врач: что о ней известно (фото)

Женщине было 30 лет

Среди погибших в результате удара по детской больнице "Охматдет" — детский нефролог Светлана Лукьянчук. Женщине было 30 лет. Она уроженка Львова.

Трагическое известие сообщил мэр города Андрей Садовый. Сообщение сделал в своем Telegram.

"Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя. Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом", — написал городской голова Львова.

Похоронят Светлану на малой родине возле родителей, на Голосковском кладбище.

Светлана Лукьянчук

Напомним, в понедельник, 8 июля, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, российские террористы попали в здание детской больницы "Охматдет".

По данным ГСЧС, в Киеве по состоянию на 15:30 погибли 20 человек, еще 61 человек пострадал. В частности, на территории детской больницы "Охматдет" погибли 2 человека, еще 10 пострадали. Спасены 4 человека, из них 3 ребенка.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 8 июля в Днепре с утра также прозвучала серия взрывов во время массированной ракетной атаки. Глава ДнепрОВА Сергей Лысак сообщил о том, что из-за утренней ракетной атаки в городе погиб один человек и 6 пострадали.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)