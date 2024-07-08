З-під завалів "Охматдиту" дістали немовля? Версії журналістів, ДСНС та МВС розійшлись

Склалась цікава ситуація навколо тривожної новини

Увечері у понеділок, 8 липня, журналісти повідомили, що з-під завалів дитячої лікарні "Охматдит" дістали немовля, яке одразу ж забрали медики швидкої допомоги. Проте у Державній службі з надзвичайних справ (ДСНС) та Міністерстві внутрішніх справ (МВС) спростовують цю інформацію.

Про те, що під завалами знайшли дитину, повідомляє інтернет-видання hromadske. Проте деталі про стан немовляти журналісти не повідомляють.

"У Києві під завалами корпусу дитячої лікарні "Охматдит" виявили дитину… Дитину забрала машина швидкої допомоги", ― йдеться у повідомленні видання.

Керівник ДСНС Андрій Даник заперечив інформацію про знайдене немовля під завалами. Про це повідомляє "Суспільне".

Даник також зазначив, що на жодному об’єкті немає загиблих дітей . Проте це суперечить більш ранньому повідомленню Офісу Генерального прокурора, де йшлось про двох загиблих дітей після ракетного удару по п’ятиповерховому будинку.

Увечері Офіс генпрокурора оновив інформацію про загиблих та постраждалих. У новому повідомленні також згадали про двох загиблих дітей.

"Радіо Свобода" повідомляє, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заперечив інформацію про знайдену дитину під завалами. За його словами, від удару по медзакладу загинули тільки двоє дорослих.

Зазначимо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував наслідки удару по "Охматдиту". Він не говорив про знайдене немовля. Проте зазначив, що через ракетний обстріл семеро дітей отримали поранення. Загальна кількість постраждалих від удару по медзакладу становить 50 людей.

"Телеграф" раніше повідомляв, що через ракетний обстріл загинула нефролог Світлана Лук'янчук. Їй було лише 30 років.