Під час ракетного удару РФ по "Охматдиту" загинула молода лікарка: що про неї відомо (фото)
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Жінці було 30 років
Серед загиблих внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит" — дитяча нефрологиня Світлана Лук'янчук. Жінці було 30 років. Вона уродженка Львова.
Трагічну звістку повідомив мер міста Андрій Садовий. Допис зробив у своєму Telegram.
"Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим неврологом", — написав міський голова Львова.
Поховають Світлану на малій батьківщині біля батьків, на Голосківському цвинтарі.
Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, російські терористи поцілили в будівлю дитячої лікарні "Охматдит".
За даними ДСНС, у Києві станом на 15:30 загинуло 20 людей, ще 61 особа постраждала. Зокрема, на території дитячої лікарні "Охматдит" загинуло 2 людини, ще 10 постраждало. Врятовано 4 людини, з них 3 дитини.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 8 липня у Дніпрі зранку також пролунала серія вибухів під час масованої ракетної атаки. Голова ДніпроОВА Сергій Лисак повідомив про те, що через ранкову ракетну атаку у місті загинула одна людина та 6 постраждало.
Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)
Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)