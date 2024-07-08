Під час ракетного удару РФ по "Охматдиту" загинула молода лікарка: що про неї відомо (фото)

Жінці було 30 років

Серед загиблих внаслідок удару по дитячій лікарні "Охматдит" — дитяча нефрологиня Світлана Лук'янчук. Жінці було 30 років. Вона уродженка Львова.

Трагічну звістку повідомив мер міста Андрій Садовий. Допис зробив у своєму Telegram.

"Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим неврологом", — написав міський голова Львова.

Поховають Світлану на малій батьківщині біля батьків, на Голосківському цвинтарі.

Світлана Лук'янчук

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, російські терористи поцілили в будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

За даними ДСНС, у Києві станом на 15:30 загинуло 20 людей, ще 61 особа постраждала. Зокрема, на території дитячої лікарні "Охматдит" загинуло 2 людини, ще 10 постраждало. Врятовано 4 людини, з них 3 дитини.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 8 липня у Дніпрі зранку також пролунала серія вибухів під час масованої ракетної атаки. Голова ДніпроОВА Сергій Лисак повідомив про те, що через ранкову ракетну атаку у місті загинула одна людина та 6 постраждало.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)