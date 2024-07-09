Завали розбирали всю ніч і продовжують: як зараз виглядає атакований російською ракетою "Охматдит" (фото та відео)

9 липня у Києві оголошено день жалоби

У понеділок, 8 липня, росіяни здійснили масований ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці, зокрема під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит".

Як повідомляє ДСНС, рятувальники всю ніч розбирали завали у Шевченківському районі та виявили тіло ще одного загиблого хлопчика. Станом на 8 ранку 9 липня, внаслідок ворожої атаки по Києву загинули 27 людей, серед них 4 дитини. Ще 117 людей постраждали, 7 людей врятовано.

"Досі йде ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях пригоди залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Telegram-канал телеканалу "Київ" опублікував фото та відео, як зараз виглядає місце удару росіян по "Охматдиту". Розбір завалів триває.

Нагадаємо, в соцмережах було опубліковано фотографію російської ракети, якою було завдано удару по "Охматдиту" в Києві. Зазначається, що ракета не була пошкоджена засобами ППО, що говорить про цілеспрямовану атаку росіян по дитячій лікарні. Також було опубліковано відео моменту потрапляння ворожої ракети до лікарні. За попередніми даними слідчих Служби безпеки, ворог ударив по лікарні "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101.

Як повідомляв "Телеграф", 9 липня Рада безпеки ООН збереться на засідання через російський удар по дитячій клініці "Охмадит" у Києві. Це абсурдно, але поточним головою Ради безпеки є Росія.