Россия ударила по рынку в Херсоне: подробности и видео разрушительной атаки

Обстрел произошел с самого утра

Российские оккупанты снова обстреляли город Херсон. На этот раз целью для себя террористы выбрали абсолютно мирный объект, где обычно собираются сотни граждан — рынок

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, обстрел произошел с самого утра 16 июля. В результате вражеского огня был поврежден бизнес-центр и торговые помещения.

К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Также Прокудин опубликовал видео с места событий. На них можно увидеть весь масштаб разрушений. От некоторых павильонов практически ничего не осталось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в последние дни россияне обстреливают Харьков с использованием полутонных авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря которому дальность их поражения достигает 85 километров. Харьков находится в 28 километрах от границы России, а потому дальности запуска уже хватает, чтобы бомбы долетели до города.