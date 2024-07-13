Два обстрела за один час: россияне ранили десятки людей в селе под Харьковом

Захватчики действуют по методичкам террористов

Российские оккупанты нанесли удар по населенному пункту Буды, что под Харьковом. Из-за этого два человека погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своей telegram-канале. По его словам, захватчики атаковали село дважды подряд.

По его словам, вследствие первой атаки осколочные ранения получил 24-летний мужчина, а спустя час населенный пункт подвергся повторному обстрелу. По всей видимости, это случилось, когда возле места попадания собрались местные жители для ликвидации последствий, поскольку из-за атаки также был поврежден объект гражданской инфраструктуры и автомобиль "скорой помощи".

По состоянию на 18:00 было известно о двух погибших и 22 пострадавших мирных жителях. По меньшей мере 9 людям понадобилась госпитализация, из них один ребенок.

Стоит отметить, что тактика повторных обстрелов практикуется очень часто различными террористическими группировками, которые таким образом пытаются вызвать максимальные потери среди мирного населения с целью его запугивания и деморализации. Россияне тоже не брезгуют устраивать повторные обстрелы, что уже стало причиной гибели большого количества спасателей и просто неравнодушных людей.

К примеру такая тактика применялась во время недавнего обстрела Киева.