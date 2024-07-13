Два обстріли за одну годину: росіяни поранили десятки людей у селі під Харковом

Загарбники діють за методичками терористів

Російські окупанти завдали удару по населеному пункту Буди, що під Харковом. Через це двоє людей загинули.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі. За його словами, загарбники атакували село двічі поспіль.

За його словами, внаслідок першої атаки осколкові поранення отримав 24-річний чоловік, а за годину населений пункт зазнав повторного обстрілу. Очевидно, це сталося, коли біля місця влучення зібралися місцеві жителі для ліквідації наслідків, оскільки через атаку також було пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та автомобіль "швидкої допомоги".

Станом на 18:00 було відомо про двох загиблих та 22 постраждалих мирних жителів. Щонайменше 9 людям знадобилася госпіталізація, з них одна дитина.

Варто зазначити, що тактика повторного обстрілу практикується дуже часто різними терористичними угрупованнями, які таким чином намагаються викликати максимальні втрати серед мирного населення з метою його залякування та деморалізації. Росіяни теж не гидують влаштовувати повторні обстріли, що вже спричинило загибель великої кількості рятувальників і просто небайдужих людей.

Наприклад така тактика застосовувалася під час недавнього обстрілу Києва.