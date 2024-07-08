Повторний обстріл Києва: уламки ракети пошкодили медичний центр, є загиблі, оновлено (відео)

На місці вже працюють рятувальники

У понеділок, 8 липня, під час повторного обстрілу Києва був пошкоджений медичний центр у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, руйнувань зазнав пологовий будинок.

Станом на 15:20 кількість загиблих зросла до 7 осіб, відомо про 3 травмованих у Дніпровському районі. За даними ДСНС, медзаклад пошкоджений уламками ракети. Зафіксоване часткове руйнування будівлі.

Загалом, за даними голови КМВА Сергія Попко, внаслідок ракетного удару у столиці вже 17 загиблих та 41 постраждала особа.

Інформація уточнюється. На місці вже працюють екстрені служби.

Наслідки ворожої атаки в Дніпровському районі Києва

У ЗМІ пишуть, що пошкоджена приватна гінекологічна клініка ISIDA. Кадри руйнувань публікують у мережі.

Зазначимо, моніторингові чати повідомляли про повторний обстріл Києва близько о 13:05. Імовірно із застосуванням балістики.

Нагадуємо, російські терористи поцілили в будівлю дитячої лікарні "Охматдит". За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну людину вже витягли з-під завалів. Руйнування масштабні, небайдужі люди допомагають розбирати завали, під якими можуть бути діти.

Також російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Один зі снарядів влучив у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Пошкоджено три під'їзди, зокрема один повністю зруйнований. Під завалами знаходяться люди, чути їх голоси.

Наразі на місці події працюють рятувальні служби. Мешканців будинку евакуйовано.

Раніше "Телеграф" писав, що час російської ракетної атаки пролунав вибух на залізничній станції "Київ Волинський". На місці події рятувальники знайшли тіло загиблої людини.