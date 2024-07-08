Наслідки ракетної атаки в Києві: зруйновані підстанції ДТЕК, деякі будинки залишилися без світла (фото)

На місці вже працюють екстрені служби

У понеділок, 8 липня, внаслідок російської ракетної атаки по Києву було зруйновано або пошкоджено три трансформаторних підстанції ДТЕК. Деякі будинки залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Також пошкоджені електромережі.

За даними ДТЕК, зруйновані або пошкоджені підстанції були в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. У пресслужбі зазначають, що енергетики вже працюють на місцях.

"Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом", — підкреслюють у ДТЕК.

Також енергетики показали наслідки ворожої атаки. На фото видно масштаби руйнування.

Пошкоджено три трансформаторних підстанції

Нагадуємо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Один зі снарядів влучив у житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Пошкоджено три під'їзди, зокрема один повністю зруйнований. Під завалами знаходяться люди, чути їх голоси.

Наразі на місці події працюють рятувальні служби. Мешканців будинку евакуйовано.

Раніше "Телеграф" писав, що після прильоту евакували людей зі станції метро "Лукʼянівська". Очевидці зазначають, що на станції було дуже багато диму.