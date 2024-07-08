Последствия ракетной атаки в Киеве: разрушены подстанции ДТЭК, некоторые дома остались без света (фото)

На месте уже работают экстренные службы

В понедельник, 8 июля, в результате российской ракетной атаки по Киеву были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Некоторые дома остались без электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Также повреждены электросети.

По данным ДТЭК, разрушенные или поврежденные подстанции были в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. В пресс-службе отмечают, что энергетики уже работают на местах.

"Большинство домов будет заживлено по резервным источникам в ближайшее время", — подчеркивают в ДТЭК.

Также энергетики показали последствия вражеской атаки. На фото видны масштабы разрушения.

Повреждены три трансформаторные подстанции

Напоминаем, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Один из снарядов попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Повреждены три подъезда, в том числе один полностью разрушен. Под завалами находятся люди, слышны их голоса.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Жители дома эвакуированы.

Ранее "Телеграф" писал, что по прилету эвакуировали людей со станции метро "Лукьяновская". Очевидцы отмечают, что на станции было очень много дыма.