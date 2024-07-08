Повторный обстрел Киева: обломки ракеты повредили медицинский центр, есть погибшие, обновлено (видео)

На месте уже работают спасатели

В понедельник, 8 июля, при повторном обстреле Киева был поврежден медицинский центр в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, разрушен роддом.

По состоянию на 15:20 количество погибших возросло до 7 человек, известно о 3 травмированных в Днепровском районе. По данным ГСЧС, медучреждение повреждено обломками ракеты. Зафиксировано частичное разрушение здания.

В целом, по данным главы КМВА Сергея Попко, в результате ракетного удара в столице уже 17 погибших и 41 человек пострадал.

Информация уточняется. На месте уже работают экстренные службы.

Последствия вражеской атаки в Днепровском районе Киева

В СМИ пишут, что повреждена приватная гинекологическая клиника ISIDA. Кадры разрушений публикуют в сети.

Отметим, мониторинговые чаты сообщали о повторном обстреле Киева около 13:05. Вероятно, с применением баллистики.

Напомним, российские террористы попали в здание детской больницы "Охматдет". По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, одного человека уже вытащили из-под завалов. Разрушения масштабные, неравнодушные люди помогают разбирать завалы, под которыми могут находиться дети.

Также российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Один из снарядов попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Повреждены три подъезда, в том числе один полностью разрушен. Под завалами находятся люди, слышны их голоса.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Жители дома эвакуированы.

Ранее "Телеграф" писал, что время российской ракетной атаки раздался взрыв на железнодорожной станции "Киев Волынский". На месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшего человека.