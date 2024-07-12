У Костянтинівці пролунав вибух: росіяни могли обстріляти місто КАБАми (фото)

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу поки немає

У п'ятницю, 12 липня, у Костянтинівці, що на Донеччині пролунав потужний вибух. Внаслідок цього у небі утворився дим, схожий на "гриб", який було видно у різних куточках міста.

Попередньо, місто було атаковане керованою авіабомбою. Про це повідомляють Тelegram-канали "Донбас" та "Типова Костянтинівка". Офіційної інформації наразі немає.

У телеграм-каналах Костянтинівки пишуть, що удару було завдано приблизно о 16:00 12 липня. А КАБ у районі Костянтинівки міг прилетіти, з боку Торецька.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу на цю годину немає.

Нагадаємо, що вночі з 11 на 12 липня російські окупанти знову атакували Київщину. Повітряна тривога в області оголошувалася тричі протягом вечора та тривала загалом понад 7 годин. У повітряному просторі регіону були зафіксовані ворожі ракети та ударні дрони. Внаслідок атаки влучань в житлові та критичні інфраструктурні об'єкти не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає.

Раніше "Телеграф" показав, як зараз виглядає Торецьк, який росіяни намагаються захопити та зносять артилерією та КАБами.