В Константиновке раздался взрыв: россияне могли обстрелять город КАБами (фото)

Официальной информации о пострадавших и разрушениях в результате обстрелов пока нет

В пятницу, 12 июля, в Константиновке Донецкой области раздался мощный взрыв. В результате чего в небе образовался дым, похожий на "гриб", который был виден в разных уголках города.

Предварительно город был атакован управляемой авиабомбой. Об этом сообщают Тelegram-каналы "Донбасс" и "Типовая Константиновка". Официальной информации пока нет.

В телеграмм-каналах Константиновки пишут, что удар был нанесен примерно в 16:00 12 июля. А КАБ в районе Константиновки мог прилететь со стороны Торецка.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях в результате обстрела на этот час нет.

Напомним, что ночью с 11 на 12 июля российские оккупанты снова атаковали Киевщину. Воздушная тревога в области объявлялась трижды в течение вечера и длилась более 7 часов. В воздушном пространстве региона были зафиксированы вражеские ракеты и ударные дроны. В результате атаки попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не зафиксировано. К счастью, пострадавших тоже нет.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит сейчас Торецк, который россияне пытаются захватить и сносят артиллерией и КАБами.