Как сейчас выглядит Торецк, который россияне пытаются захватить и сносят артиллерией и КАБами (видео)

Враг рвется к городу

Аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32-й Отдельной механизированной бригады показали кадры Торецка Донецкой области. Совсем рядом идут ожесточенные бои, сам город россияне нещадно обстреливают.

"Вот как город выглядит сейчас. Это то, что несет "русский мир" на нашу землю. Безумная интенсивность боев, постоянные обстрелы. В кадр попали даже взрывы от попадания КАБов. И в таких условиях 24/7 бьются наши отважные воины. Пехота, артиллерия, танкисты, разведка ежедневно работают на пределе человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли", — подписали видео на Facebook-странице пресс-службы 32 ОМБр.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке от 10 июля сообщил, что на Торецком направлении с начала суток произошло 15 вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Защитниками украинской земли отбиты 14 атак противника, еще одно боестолкновение продолжалось на момент публикации сводки.

Напомним, россияне начали наступление на Торецком направлении в конце июня. Оно началось с удара мощной авиабомбой ФАБ-3000 по Нью-Йорку, который расположен за 10 км от Торецка. С тех пор враг ежедневно бьет и по Торецку и по Нью-Йорку артиллерией и КАБами.

Для справки: Торецк — город в Бахмутском районе Донецкой области. В настоящее время это административный центр Торецкой общины. Находится в 55 км от временно оккупированного Донецка.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не исключает, что активизацией в районе Торецка захватчики хотят угрожать Клещеевке. В том числе, пытаясь развивать вокруг населенного пункта фланговые атаки.