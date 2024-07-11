Россияне захватили село на самом "горячем" направлении (карта)

Враг изо всех сил давит на Донетчине

За минувшие сутки, 10 июля, россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области. Они оккупировали Евгеньевку на Покровском направлении.

Кроме того, враг продвинулся возле Юрьевки. Такую информацию дают аналитики deepstate. Захватив Евгеньевку, враг продвинулся в направлении Покровска. От нее до города около 26 километров. От Юрьевки до Покровска — чуть больше 48 километров.

Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке от 10 июля сообщил, что с начала суток оккупанты на Покровском направлении больше всего попыток вытеснить наших защитников с позиций сделали в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Карловка, Прогресс и Юрьевка. В ГШ добавили, что Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак россиян, 12 боев на момент публикации сводки еще велись.

Как сообщал "Телеграф", военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец предупредил, что россияне, вероятно, готовят новый прорыв на Харьковщине. Под угрозой Купянское направление, где враг продвинулся у села Песчаное и может выйти на реку Оскол.

Тем временем рано утром 11 июля Подмосковье посетил беспилотник. Там прогремело два взрыва.