Должна быть гибкость: Джонсон поддержал карт-бланш Украины на удары по России

Джонсон, ранее тормозивший военную помощь Украине, сейчас стал одним из самых серьезных поклонников Киева

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал снятие ограничений для Украины по ударам по России американским вооружением. По его словам, Украина должна использовать американскую военную помощь гибко и так, как считает нужным.

Об этом Джонсон сказал в комментарии "Голосу Америки". По его словам, он сторонник такого решения и считает, что Конгресс тоже придерживается именно такого мнения, учитывая ситуацию.

"Я объяснил, что воля Конгресса состоит в том, чтобы позволить им гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже направили. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным. Я сторонник этого. Я считаю, что это и был намерение Конгресса", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в Госдепе США рассказали "Телеграфу", как отреагирует Вашингтон на обстрелы киевской больницы "Охматдет" и удары по другим гражданским объектам в Украине.

Кстати, именно сейчас США ведут переговоры с Украиной о разрешении на нанесение ударов по территории России американским оружием. Это могло бы позволить оградить украинскую территорию от российского воздушного террора.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США снимут все ограничения на удары по территории РФ, что позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает, чтобы получить разрешение от США наносить удары по аэродромам на территории РФ.