"Показывать всем европейским фермерам": эксперт распространил видео, как работают украинские аграрии

На кадрах не указано, где именно происходят события

Полномасштабная война с РФ нанесла многомиллиардный ущерб не только инфраструктуре и экономике Украины, но и аграрному сектору. В сети распространяют видео, как украинские фермеры работают в поле во время военных действий.

На него отреагировал и военный эксперт Александр Коваленко. Своими мыслями он поделился на странице Телеграфа. Он говорит, что это видео должны увидеть все европейские фермеры.

"Это видео нужно показывать всем европейским фермерам, у которых возникает мысль протестовать против украинской сельхозпродукции, перекрывать границы, оскорблять украинских коллег", — написал Коваленко.

Видео, которым он поделился, имеет такое название: "ты, поле, МТЗ-80, по тебе работает 120-ка". На кадрах заметно, что во время работы в поле в небо вздымается густой черный дом, а фермеры продолжают работать.

Скорее всего, авторы имели в виду, что по ним мог работать старый советский миномет калибра 120 мм. Однако на видео не указано, где именно происходят события.

Кроме того, на днях на прилет вражеской ракеты на поле жаловался и генеральный директор ООО "Агрофирма Пятихатская" Александр Поворознюк, который в начале полномасштабного вторжения прославился обращением к Владимиру Зеленскому.

Он говорит, что в результате прилета вражеской ракеты загорелось поле. На видео заметно, как распространяется огонь по пшенице. Но к счастью человеческих жертв нет.

Напомним, 4 июня польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская — Хребенное", из-за чего движение грузовиков практически прекратилось.

Требования польских фермеров из последних "акций" (окончившихся только в апреле) не изменились: пересмотр условий ввоза украинской аграрной продукции в ЕС и призывы к местным властям улучшить поддержку крестьян.

Ранее Телеграф уже рассказывал, как война повлияла на агросектор Украины.