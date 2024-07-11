"Показувати всім європейським фермерам": експерт поширив відео, як працюють українські аграрії

На кадрах не вказано, де саме відбуваються події

Повномасштабна війна з РФ завдала багатомільярдних збитків не лише інфраструктурі та економіці України, а й аграрному сектору. В мережі поширюють відео, як в українські фермери працюють в полі під час військових дій.

На нього відреагував і військовий експерт Олександр Коваленко. Своїми думками він поділився на сторінці у Телеграф. Він каже, що це відео мають побачити всі європейські фермери.

"Це відео треба показувати всім тим європейським фермерам, у яких виникає думка протестувати проти української сільгосппродукції, перекривати кордони, ображати українських колег", — написав Коваленко.

Відео, яким він поділився має таку назву: "ти, поле, МТЗ-80, по тобі працює 120-ка". На кадрах помітно, що під час праці в полі в небо здіймається густий чорний дім, а фермери і далі продовжують працювати.

Скоріше за все автори мали на увазі, що по них міг працювати старий радянський міномет калібру 120 мм. Проте на відео не вказано, де саме відбуваються події.

Окрім цього, днями на приліт ворожої ракети на полі жалівся і генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська" Олександр Поворознюк, який на початку повномасштабного вторгнення прославився зверненням до Володимира Зеленського.

Він каже, що внаслідок прильоту ворожої ракети спалахнуло поле. На відео помітно, як поширюється вогонь на пшеницю. Але на щастя людських жертв немає.

Нагадаємо, 4 червня польські фермери заблокували пункт пропуску "Рава-Руська — Хребенне", через що рух вантажівок практично припинився.

Вимоги польських фермерів з останніх "акцій" (що закінчилися лише у квітні) не змінилися: перегляд умов ввезення української аграрної продукції до ЄС та заклики до місцевої влади покращити підтримку селян.

Раніше "Телеграф" вже розповідав, як війна вплинула на агросектор України.