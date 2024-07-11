Желающих становится меньше: в РФ снова выросли выплаты оккупантам за контракт, которые воюют против Украины (инфографика)

Сколько теперь будут платить россиянам

В России снова выросли разовые выплаты за заключение контракта с МО РФ. Только в одном регионе РФ единовременная выплата мужчинам, готовым идти убивать украинцев, составляет 1,6 миллиона рублей.

За первые 10 дней июля 12 регионов подняли цены. Об этом на своей странице в Телеграмме сообщил Роман Шрайк.

Он показал фото общей суммы выплат от 1 млн. рублей. Больше всего, судя по фото, планируют выплачивать в Краснодаре и в Карачево-Черкесии. Там за одного русского солдата дают от 1, 6 млн. рублей. А меньше всего в Башкирии. В этом регионе готовы платить от 500 тысяч рублей.

Добавим, что доктор экономических наук Игорь Липсиц в комментарии 24 Канала заявил, что это свидетельствует о том, что желающих становится все меньше. По-видимому, предложение боевой силы в России сокращается. Кроме того, Кремль повышает выплату за регулярную службу с 200 до 400 тысяч рублей, а недавно Путин заявил о компенсациях для воюющих в Украине.

"Поток желающих убивать украинцев за деньги, пожалуй, беднеет, но Кремль пытается решить эту проблему деньгами. Однако если метод повышения выплат не сработает, то Путину придется проводить вторую волну мобилизации. А это будет серьезная беда для экономики России", — сказал он.

Стоит отметить, что раньше одного погибшего оккупанта его семья получала немалую сумму. Став "200-ым" российский солдат "получает" больше, чем заработал бы за всю свою жизнь. Но ввиду потоков "мясных волн" из россиян, эта статья бюджета может выйти из-под контроля.

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