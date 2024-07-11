Охочих стає менше: в РФ знову виросли виплати окупантам за контракт, які воюють проти України (інфографіка)

Скільки тепер платитимуть росіянам

В Росії знову зросли разові виплати за укладення контракту з МО РФ. Лише в одному регіоні РФ одноразова виплата чоловікам, які готові йти вбивати українців, становить 1,6 мільйона рублів.

За перших 10 днів липня аж 12 регіонів підняли ціни. Про це на своїй сторінці у Телеграм повідомив Роман Шрайк.

Він показав фото територіальних утворень за загальною сумою виплат від 1 млн рублів. Найбільше, судячи з фото планують виплачувати у Краснодарі та у Карачово-Черкесії. Там за одного російського солдата дають від 1 млн рублів. А найменше у Башкірії. В цьому регіоні готові платити від 500 тис. рублів.

Додамо, що доктор економічних наук Ігор Ліпсіц в коментарі 24 Каналу заявив, що це свідчить про те, що охочих стає дедалі менше. Очевидно, пропозиція бойової сили у Росії скорочується. Крім того, Кремль підвищує виплату за регулярну службу з 200 до 400 тисяч рублів, а нещодавно Владімір Путін заявив про компенсації для тих, хто воює в Україні.

"Потік охочих вбивати українців за гроші, мабуть, бідніє, але Кремль намагається розв'язати цю проблему грошима. Проте якщо метод підвищення виплат не спрацює, то Путіну доведеться проводити другу хвилю мобілізації. А це буде серйозне лихо для економіки Росії", – мовив Ліпсіц.

Варто зазначити, що раніше за одного загиблого окупанта його родина отримувала чималеньку суму. Ставши "200-им" російський солдат "отримує" більше, ніж заробив би за все своє життя. Але зважаючи на потоки "м'ясних хвиль" із росіян, ця стаття бюджету може вийти з-під контролю.

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