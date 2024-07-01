Десятки тисяч солдатів та багато систем ППО: в Генштабі назвали втрати росіян у червні

Особливо у Генштабі відзначили втрату росіяни 58 систем протиповітряної оборони

Російські терористи під час боїв у червні втратили рекордну кількість особового складу. Окрім цього, терористи зазнали рекордних втрат у танках, броньованих бойових машинах та автомобільній техніці, переважно у логістичній.

Про це повідомив у зведенні за червень Генеральний штаб ЗСУ. За даними Генштабу, орієнтовні втрати російських терористів за червень в особовому складі склали 33713 одиниць.

Окрім цього, терористи втратили 352 танки та 589 ББМ. Особливо у Генштабі відзначили втрату росіяни 58 систем протиповітряної оборони, більшість з яких становлять системи С-300 та С-400.

Також росіяни втратили 1393 САУ, гармати та міномета; 22 одиниці реактивних систем залпового вогню, 997 безпілотників усіх рівнів та типів; 284 одиниці спеціальної інженерної та іншої техніки. За червень Збройні сили України збили три літаки терористів.

Зазначимо, що після того, як російські терористи почали наступ на півночі Харківської області, їхні добові втрати значно зросли. У травні, коли почалася наступальна операція терористів, в середньому на добу вони втрачали вбитими та пораненими понад 1000 солдатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив втрати Росії у бойових діях в Україні. Цифри він навів під час спілкування з громадянами на Фестивалі демократії.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час наступу в Харківській області у Росії відбулося одразу два рекорди з втрат. Таких втрат противник не зазнавав з початку повномасштабного вторгнення.