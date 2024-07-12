Россияне атаковали Киевщину дронами: в КОВА рассказали о последствиях вражеского обстрела
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В регионе работали силы ПВО
Ночью с 11 на 12 июля российские оккупанты снова атаковали Киевщину. Воздушная тревога в области объявлялась трижды в течение вечера и длилась более 7 часов.
Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. В воздушном пространстве региона были зафиксированы вражеские ракеты и ударные дроны.
По информации Кравченко, в области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.
В результате атаки попаданий в жилые и критические инфраструктурные объекты не зафиксировано. К счастью, пострадавших тоже нет.
В настоящее время оперативные службы фиксируют падение обломков в трех районах на открытых местностях, вне населенных пунктов. Продолжаются работы по их исследованию.
Напомним, за день 11 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Вечером россияне атаковали нашу страну пятью ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации. Ночью враг запустил по Украине 19 шахедов. Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 11 беспилотников.
Основным направлением удара россиян стал Староконстантинов в Хмельницкой области. В Хмельницкой области, а также в Сумской и Черкасской областях были сбиты ракеты.
Также силы ПВО сбили 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве были полностью завершены аварийно-спасательные работы после российской атаки 8 июля. Стало известно, сколько людей погибло в результате обстрела.