Россияне начали применять новую тактику ночных атак: подробности от Воздушных сил
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Основной целью стала Хмельнитчина
За день 11 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Вечером россияне атаковали нашу страну пятью ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации. Ночью враг запустил по Украине 19 "шахедов". Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 11 беспилотников.
Командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что основным направлением удара россиян стал Староконстантинов в Хмельницкой области. На Хмельнитчине, а также в Сумской и Черкасской областях были сбиты ракеты.
"Также противовоздушной обороной сбиты 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях", — сказано в сообщении.
Примечательно, что россияне применили новую тактику для ночной атаки на Украину. В ВС добавили, что остальные 8 беспилотников были локационно потеряны. Там предположили, что враг, стремясь перегрузить нашу ПВО, использует имитаторы ударных БпЛА.
"Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — добавил Олещук.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему россияне регулярно атакуют Староконстантинов. Возле города расположен один из военных аэродромов Украины. Путинская армия упорно пытается его уничтожить.