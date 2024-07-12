Россияне начали применять новую тактику ночных атак: подробности от Воздушных сил

Основной целью стала Хмельнитчина

За день 11 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Вечером россияне атаковали нашу страну пятью ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации. Ночью враг запустил по Украине 19 "шахедов". Силы ПВО сбили 5 крылатых ракет и 11 беспилотников.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук сообщил, что основным направлением удара россиян стал Староконстантинов в Хмельницкой области. На Хмельнитчине, а также в Сумской и Черкасской областях были сбиты ракеты.

"Также противовоздушной обороной сбиты 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях", — сказано в сообщении.

Примечательно, что россияне применили новую тактику для ночной атаки на Украину. В ВС добавили, что остальные 8 беспилотников были локационно потеряны. Там предположили, что враг, стремясь перегрузить нашу ПВО, использует имитаторы ударных БпЛА.

"Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — добавил Олещук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему россияне регулярно атакуют Староконстантинов. Возле города расположен один из военных аэродромов Украины. Путинская армия упорно пытается его уничтожить.