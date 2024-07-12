Генассамблея ООН приняла резолюцию по ЗАЭС и ядерной безопасности: Зеленский прокомментировал

В документе повторяется необходимость срочно демилитаризовать и деоккупировать ЗАЭС

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций 11 июля приняла резолюцию "Безопасность и защита ядерных объектов Украины", инициированную Украиной. Резолюция Генассамблеи касается, в частности, Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. По его словам, это один из важных шагов на пути восстановления уважения мира к международному праву и Уставу ООН.

Президент особо подчеркнул, что в документе повторяется необходимость срочно демилитаризовать и деоккупировать ЗАЭС, поскольку российские террористы игнорируют приказы и резолюции руководящих органов МАГАТЭ. Также он поблагодарил партнеров Украины за помощь в восстановлении безопасности на пострадавших от войны территориях страны.

"Это голосование базируется на обсуждениях и решениях, принятых на первом Саммите мира, где ключевым вопросом был первый пункт Формулы мира "Радиационная и ядерная безопасность"… Работая вместе, мы можем защитить фундаментальные нормы международного права и общие ценности", – отметил он.

Напомним, что Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области. В начале марта 2022 года ее оккупировали российские войска. Ее территорию ВС РФ используют в военных целях, в частности, для обстрела Никополя и соседних населенных пунктов.

В начале июня 2024 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), на которой в мае произошел полублэкаут, оккупантами были нарушены все основы ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной и сложной.