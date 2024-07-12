Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо ЗАЕС та ядерної безпеки: Зеленський прокоментував

У документі повторюється про необхідність терміново демілітаризувати та деокупувати ЗАЕС

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних націй 11 липня ухвалила резолюцію "Безпека та захист ядерних об’єктів України", яку ініціювала Україна. Резолюція Генасамблеї стосується, зокрема, Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter. За його словами, це один з важливих кроків на шляху до відновлення поваги світу до міжнародного права та Статуту ООН.

Президент окремо підкреслив, що у документі повторюється про необхідність терміново демілітаризувати та деокупувати ЗАЕС, оскільки російські терористи ігнорують накази та резолюції керівних органів МАГАТЕ. Також він подякував партнерам України за допомогу у відновленні безпеки на постраждалих від війни територіях країни.

"Це голосування базується на обговореннях і рішеннях, прийнятих на першому Саміті миру, де ключовим питанням був перший пункт Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека"… Працюючи разом, ми можемо захистити фундаментальні норми міжнародного права та спільні цінності", – зазначив він.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС знаходиться в Енергодарі Запорізької області. На початку березня 2022 року її окупували російські війська. Її територію ЗС РФ використовують у військових цілях, зокрема для обстрілу Нікополя та сусідніх населених пунктів.

На початку червня 2024 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), на якій у травні стався напівблекаут, окупантами було порушено всі основи ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною та складною.