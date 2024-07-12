Есть только единственный способ: Столтенберг однозначно высказался о праве Украины бить по РФ западным оружием

Поскольку Россия обстреливает Украину со своих территорий, защититься от обстрелов можно только нанося удары по территории страны-агрессора, подчеркнул он

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет законное право бить западным оружием по территории России. Он подчеркнул, что страны-члены НАТО имеют право предоставлять оружие и поддерживать право Украины на самооборону, не становясь стороной конфликта.

Об этом Столтенберг сказал в ходе пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Он констатировал, что РФ вторглась в Украину, что является вопиющим нарушением международного права. Согласно международному праву Украина имеет право на самооборону.

"Право на самооборону включает также право наносить удары по законным военным целям на территории агрессора. Нет никаких сомнений, что Украина имеет право использовать оружие, которое оно имеет — собственного производства, а также оружие, предоставленное союзниками — для поражения законных целей на территории РФ", – заявил Столтенберг.

По его словам, поскольку Россия обстреливает и забрасывает бомбами Украину со своих территорий, защититься от обстрелов можно только нанося удары по территории страны-агрессора. Речь идет об ударах по военным целям.

"Единственный способ поразить военные цели, пусковые установки ракет или аэродромы, совершающие атаки против Украины, — это поразить военные цели на российской территории", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что содержит "Украинский договор", подписанный на саммите НАТО. Это соглашение будет ускорять и координировать помощь, которую оказывают Украине западные страны.