Є лише єдиний спосіб: Столтенберг однозначно висловився про право України бити по РФ західною зброєю

Оскільки Росія обстрілює та закидує бомбами Україну зі своїх територій, захиститися від обстрілів можна лише завдаючи ударів по території країни-агресора, наголосив він

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має законне право бити західною зброєю по території Росії. Він наголосив, що країни-члени НАТО мають право надавати зброю і підтримувати право України на самооборону, не стаючи стороною конфлікту.

Про це Столтенберг сказав в ході пресконференції в рамках саміту НАТО у Вашингтоні. Він констатував, що РФ вдерлася в Україну, що є кричущим порушенням міжнародного права. Згідно з міжнародним правом Україна має право на самооборону

"Право на самооборону включає також право завдавати ударів по законних військових цілях на території агресора. Немає жодних сумнівів, що Україна має право використовувати зброю, яку вона має — власного виробництва, а також зброю, надану союзниками — для ураження законних цілей на території РФ", — заявив Столтенберг.

За його словами, оскільки Росія обстрілює та закидує бомбами Україну зі своїх територій, захиститися від обстрілів можна лише завдаючи ударів по території країни-агресора. Йдеться про удари по військових цілях.

"Єдиний спосіб уразити військові цілі, пускові установки ракет чи аеродроми, які здійснюють атаки проти України, — це уразити військові цілі на російській території", — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що містить "Український договір", який було підписано на саміті НАТО. Ця угода буде прискорювати та координувати безпекову допомогу, яку надають Україні західні країни.