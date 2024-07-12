"Не бачу причин прямо зараз": Байден оцінив можливість розмови з Путіним та назвав людські втрати Росії

Путін все ще марить тим, що зможе перемогти в Україні та захопити її

Немає сенсу говорити з російським диктатором Володимиром Путіним, доки він не змінить свою поведінку. Готовності до зміни поведінки у Путіна немає, оскільки він все ще тішить себе надіями перемогти в Україні, чого ніколи не станеться.

Про це сказав президент США Джозеф Байден на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні, відповідаючи на питання журналістів щодо можливості говорити з Путіним, пише "Європейська правда". Байден сказав, що для початку Путіну потрібно змінити свою поведінку.

"Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти. Але чи Путін готовий говорити? Я не готовий говорити з Путіним, доки він не змінить свою поведінку. Він думав, що виграв війну, але досі захопив 17,3% території України", – сказав він.

Байден також назвав можливі людські втрати росіян у війні. Причому він згадав не тільки втрати на полі бою, але й емігрантів, які втекли від російського терористичного режиму.

"Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію", – нагадав американський президент.

Байден також дуже скептично оцінив можливість того, що Росія у майбутньому зможе фундаментально змінитися. Навряд чи РФ зупиниться після України, скоріше за все, пригадуючи виступ Путіна перед нападом на Україну, піде далі, додав президент США.

Нещодавно Байден заявив, що США та Європа передадуть ЗСУ десятки додаткових систем ППО, сотні ракет-перехоплювачів та іншу зброю. Допомоги союзників буде достатньо, щоб Україна змогла зупинити російське вторгнення та зірвати плани російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні поточного року російський диктатор Володимир Путін назвав свої умови переговорів Росії з Україною. При цьому він висунув абсурдні вимоги, що суперечать міжнародному праву.