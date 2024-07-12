"Не вижу причин прямо сейчас": Байден оценил возможность разговора с Путиным и назвал человеческие потери России

Путин все еще мечтает о том, что сможет победить в Украине и захватить ее

Нет смысла говорить с российским диктатором Владимиром Путиным, пока он не изменит свое поведение. Готовности к изменению поведения у Путина нет, поскольку он все еще бредит надеждами победить в Украине, чего никогда не произойдет.

Об этом сказал президент США Джозеф Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов о возможности говорить с Путиным, пишет "Европейская правда". Байден сказал, что для начала Путину следует изменить свое поведение.

"Я не вижу причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать. Но готов ли Путин говорить? Я не готов говорить с Путиным, пока он не изменит свое поведение. Он думал, что выиграл войну, но до сих пор захватил только 17,3% территории Украины", – сказал он.

Байден также назвал вероятные людские потери россиян в войне. Причем он вспомнил не только потери на поле боя, но и бежавших от российского террористического режима эмигрантов.

"Они не были успешными, они понесли ужасные человеческие потери. Они потеряли более 350 тысяч военных, убитыми или ранеными. Более миллиона образованных молодых людей покинули Россию", – напомнил американский президент.

Байден также скептически оценил возможность того, что Россия в будущем сможет фундаментально измениться. Вряд ли РФ остановится после Украины, скорее всего, вспоминая выступление Путина перед нападением на Украину, пойдет дальше, добавил президент США.

Недавно Байден заявил, что США и Европа передадут ВСУ десятки дополнительных систем ПВО, сотни ракет-перехватчиков и другое оружие. Помощи союзников будет достаточно, чтобы Украина смогла остановить российское вторжение и сорвать планы российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года российский диктатор Владимир Путин назвал свои условия переговоров России с Украиной. При этом он выдвинул абсурдные требования, противоречащие международному праву.