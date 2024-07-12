Війна — день 870: росіяни тиснуть поблизу Торецька, а в Європі планують виробляти крилаті ракети

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти намагаються просуватись на Торецькому напрямку, при цьому з не меншою силою тиснуть і в інших ділянках фронту. Та бійців РФ зустрічає не тільки гідна відсіч ЗСУ, адже секретні дані пілотів, які вдарили по "Охматдиту", злив ГУР російський пілот. Тим часом Україна продовжує отримувати потужну підтримку від партнерів, які через війну в Україні помітили прогалину у виробництві крилатих ракет і планують її закрити.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 12 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Загроза ударних безпілотників – Кіровоградська, Черкаська, Сумська та Миколаївська область.

00:00 З півдня Україні заходять групи "шахедів". Вночі можуть бути тривоги у різних районах країни.

З ситуацією в Україні за 9 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 867: загарбники просуваються у двох областях, а Україна відходить від потужного обстрілу

Про новини та події 10 липня ми розповідали тут: Війна — день 868: росіяни продовжують повітряний терор і намагаються прорватися під Куп’янськом

Про те, що відбувалося, 11 липня читайте за посиланням: Війна — день 869: окупанти намагаються прорватися на фронті та нарощують виробництво крилатих ракет