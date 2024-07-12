"Чи не кинули нас?": ЗМІ пишуть, що Британія не дозволяла Україні бити ракетами Storm Shadow вглиб Росії, українці обурені

Британські посадовці побоюються ескалації війни

Велика Британія не давала дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. У четвер, 11 липня, на Даунінг-стріт заявили, що урядова політика щодо застосування ракет великої дальності "не змінилася".

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерело у Міністерстві оборони країни. Видання нагадало, що нещодавно британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що послаблює обмеження на використання цих ракет.

Джерела видання підкреслили, що Зеленському доведеться "шукати гарантії в іншому місці", перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території Росії. Вони додали, що ці запевнення не є "завершеною справою". Офіційні особи стурбовані, що такий крок призведе до ескалації війни та може втягнути Великобританію в конфлікт з Росією.

Високопоставлене джерело в Міноборони Британії заявило, що ситуація "більш тонка", ніж припускав президент України. Співрозмовник видання зазначив, що дозвіл на запуск стратегічної ракети по Росії потребуватиме згоди трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Джерело, відповідаючи на запитання, чи буде Україна запускати Storm Shadow по Росії, зазначило, що "цього не станеться".

Варто зазначити, що у соціальних мережах українці гнівно відреагували на цю інформацію. Дехто висловив думку, що Україну просто "кинули".

Нагадаємо, у середу, 10 липня, український президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав дозвіл на використання крилатих ракет Storm Shadow по території Росії. У соцмережі X він поділився фотографією з Кіром Стармером з підписом: "Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення".

Що відомо про ракети Storm Shadow

Крилаті ракети Storm Shadow класу "повітря-земля" з точним наведенням є спільною розробкою компаній British Aerospace і Matra. Виготовленням озброєння зараз займається MBDA. Інша назва ракети ― Scalp, її використовують французи.

Є дві модифікації. Перша ― експортна ― має дальність до 250-290 км. Саме таке озброєння Україна отримала від партнерів.

Основні характеристики експортної крилатої ракети Storm Shadow:

дальність ― до 290 км;

запуск ― з літаків-аналогів МіГ-29;

висота польоту ― 30-40 м;

загальна маса ― 1300 кг;

бойова частина ― 450 кг;

швидкість ― близько 1000 км/год.

Точна ціна ракети невідома. У різних джерелах вказують різні суми, від 1,71 млн до 3,19 млн доларів США.

Базова модифікація Storm Shadow має майже вдвічі більшу дальність ― до 560 км. Таких ракет, за офіційними даними, Україні не передавали.

Сили оборони України могли б бити ракетами Storm Shadow по військових об'єктах, які знаходяться на території Бєлгородської, Курської, Ростовської, Таганрозької, Воронезької, Брянської та Орловської областей. Дальність снарядів також дозволяє застосовувати їх по території Білорусі, що видно на карті нижче.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одна країна може передати Storm Shadow Києву. Уряд однієї з європейських держав змінив свій погляд на підтримку України.