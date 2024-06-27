Окупантів дістанусь скрізь: на що здатна британська ракета Storm Shadow (відео)

У 2023 році вони стали ледь не постійними гостями в тимчасово окупованому Криму

Найбільш далекобійна зброя, яку Україна офіційно отримала від Великої Британії та Франції — це ракета Storm Shadow. Завдяки ним українські військові можуть бити на відстані щонайменше у 300 кілометрів, водночас у росіян відповіді на ці ракети практично немає. Російське "пе-ве-о" цей іспит регулярно провалює.

Детальніше про цю ракету та як Україна може використати Storm Shadow розповідає "Телеграф" з посиланням на 24 Канал.

Куди дістають ракети Storm Shadow

Storm Shadow – британсько-французька розробка (спільний проєкт компаній British Aerospace і Matra​​), яка має 2 основні модифікації й, відповідно, дальність ураження – до 250 кілометрів у експортному варіанті та 500 (560) кілометрів у базовому. У французькій армії ракета має іншу назву – SCALP-EG.

Показники у 250 кілометрів – це звичний стандарт для НАТО, але абсолютний прорив для ЗСУ та всієї антиросійської коаліції.

Вартість однієї Storm Shadow коливається у межах 1 – 2,3 мільйона євро, хоча це й не російський "Калібр", який коштує 6 мільйонів доларів, чи Х-101 вартістю від 11, чи 13 мільйонів доларів.

Щодо кількості, то неофіційні дані свідчать, що загальне замовлення цих ракет для повітряних сил Великої Британії у 1990-х роках складало до 1000 одиниць, ще 500 – Францією, Італія замовила 200 у 1999-му.

Варто додати, що у 2023 році вони стали ледь не постійними гостями в тимчасово окупованому Криму – завдяки цим ракетам Storm Shadow українці суттєво знизили російську ППО.

Український військовий портал Defence Express зазначає, що ракета Storm Shadow підходить для удару по найбільш важливих об'єктах противника, до яких відносяться командні пункти, авіабази, склади палива та боєприпасів, бази зберігання техніки, кораблі та інші об'єкти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що особливого у БМП, які Іспанія хоче виготовити для України.