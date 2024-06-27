Оккупантов достанут везде: на что способна британская ракета Storm Shadow (видео)

В 2023 году они стали чуть ли не постоянными гостями во временно оккупированном Крыму

Наиболее дальнобойное оружие, которое Украина официально получила от Великобритании и Франции, — это ракета Storm Shadow. Благодаря им украинские военные могут бить на расстоянии не менее 300 километров, в то же время у россиян ответа на эти ракеты практически нет. Российское "пе-ве-о" этот экзамен регулярно проваливает.

Детальнее об этой ракете и как Украина может использовать Storm Shadow рассказывает "Телеграф" со ссылкой на 24 Канал.

Куда достают ракеты Storm Shadow

Storm Shadow – британско-французская разработка (совместный проект компаний British Aerospace и Matra), которая имеет 2 основные модификации и, соответственно, дальность поражения – до 250 километров в экспортном варианте и 500 (560) километров в базовом. Во французской армии ракета называется SCALP-EG.

Показатели в 250 км – это привычный стандарт для НАТО, но абсолютный прорыв для ВСУ и всей антироссийской коалиции.

Стоимость одного Storm Shadow колеблется в пределах 1 – 2,3 миллиона евро, хотя это не российский "Калибр", который стоит 6 миллионов долларов, или Х-101 стоимостью от 11 или 13 миллионов долларов.

Что касается количества, то неофициальные данные свидетельствуют, что общий заказ этих ракет для воздушных сил Великобритании в 1990-х годах составлял до 1000 единиц, еще 500 – Францией, Италия заказала 200 в 1999-м.

Следует добавить, что в 2023 году они стали чуть ли не постоянными гостями во временно оккупированном Крыму – благодаря этим ракетам Storm Shadow украинцы существенно снизили российскую ПВО.

Украинский военный портал Defence Express отмечает, что ракета Storm Shadow подходит для удара по наиболее важным объектам противника, к которым относятся командные пункты, авиабазы, топливные составы и боеприпасы, базы хранения техники, корабли и другие объекты.

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