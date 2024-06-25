Росіянам буде непереливки? Українські розвідники отримали шведські броньовані катери: чим вони відомі (фото)

Вони оснащені радіолокаційними станціями для збору даних

Головне управління розвідки, яке вже "ріже" росіян морськими дронами, отримало броньовані катери CB90 шведського виробництва від благодійників. Ці катери призначені для виконання низки завдань.

Про це інформує Мілітарний. Зазначається, що CB90 можуть використовуватись для десантних операцій, спостереження за акваторією, а також вони можуть виконувати роль патрульних катерів чи спеціальних плавзасобів вогневої підтримки.

"Катери добрі, дуже потужні. Вони будуть використовуватися для знищення ворога", – прокоментував представник ГУР.

Що відомо про броньований катер

Військовий швидкісний броньований десантний катер CB90 розроблений шведською компанією Dockstavarvet. Він може виконувати завдання з розвідки, мінування акваторій, спостереження та збору розвідданих. Катер оснащений локаційною РЛС.

Зазначається, що катер здатен нести до 21 десантника у повному бойовому спорядженні або вантажі до 4,5 т. Десант розміщується у центральній частині катера під рубкою та під час висадки спішується через носову рампу. Катер має малу посадку, тому може виходити навіть на непідготовлений берег.

CB90 озброєний трьома турелями, що розміщені позаду рубки та по одній на кожному борту. Вони можуть бути оснащені великокаліберним 12,7-мм кулеметом Browning M2HB або ж 40-мм автоматичним гранатометом. Для проведення ударних або диверсійних місій катер може бути озброєний легкими протикорабельними ракетами RBS 17 SSM (Hellfire), а також перевозити чотири морські міни вагою 2,8 т або шість глибинних бомб.

Бойовий катер має два дизельних двигуни потужністю 600 кВт та два водометні рушії, котрі дозволяють виконувати різкі маневри та розвивати швидкість до 45 км в мілководних прибережних водах.

Раніше "Телеграф" писав, що на Black Sea Security Forum 2024, що відбувся в Одесі, показали новітній дрон Stalker 5.0. На п'ять таких безпілотних катерів для прикордонників збирали гроші просто біля стенда.