Россиянам мало не покажется? Украинские разведчики получили шведские бронированные катера: чем они известны (фото)

Они оснащены радиолокационными станциями для сбора данных

Главное управление разведки, уже "режущее" россиян морскими дронами, получило бронированные катера CB90 шведского производства от благотворителей. Эти катера предназначены для выполнения ряда задач.

Об этом сообщает Милитарный. CB90 могут использоваться для десантных операций, наблюдения за акваторией, а также они могут выполнять роль патрульных катеров или специальных плавсредств огневой поддержки.

"Катера хорошие, очень мощные. Они будут использоваться для уничтожения врага ", – прокомментировал представитель ГУР.

Что известно о бронированном катере

Военный скоростной бронированный десантный катер CB90 разработан шведской компанией Dockstavarvet. Он может выполнять задачи по разведке, минированию акваторий, наблюдению и сбору разведданных. Катер оснащен локационной РЛС.

Отмечается, что катер способен нести до 21 десантника в полном боевом снаряжении или до 4,5 т. Десант размещается в центральной части катера под рубкой и во время высадки спешится через носовую рампу. Катер имеет малую посадку, потому может выходить даже на неподготовленный берег.

CB90 вооружен тремя турелями, которые расположены позади рубки и по одной на каждом борту. Они могут быть оснащены крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом Browning M2HB или 40-мм автоматическим гранатометом. Для проведения ударных или диверсионных миссий катер может быть вооружен легкими противокорабельными ракетами RBS 17 SSM (Hellfire), а также перевозить четыре морские мины весом 2,8 т или шесть глубинных бомб.

Боевой катер имеет два дизельных двигателя мощностью 600 кВт и два водометных движителя, позволяющих выполнять резкие маневры и развивать скорость до 45 км в мелководных прибрежных водах.

Ранее "Телеграф" писал, что на состоявшемся в Одессе Black Sea Security Forum 2024 показали новейший дрон Stalker 5.0. На пять таких беспилотных катеров для пограничников собирали деньги прямо у стенда.