"Нас кинули?": СМИ пишут, что Британия не позволяла Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России, украинцы возмущены

Британские чиновники опасаются эскалации войны

Великобритания не позволяла Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. В четверг, 11 июля, на Даунинг-стрит заявили, что правительственная политика по применению ракет большой дальности "не изменилась".

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны. Издание напомнило, что недавно британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что ослабляет ограничения на использование этих ракет.

Источники издания подчеркнули, что Зеленскому придется "искать гарантии в другом месте", прежде чем Украина сможет запустить крылатые ракеты по территории России. Они добавили, что эти заверения не являются "завершенным делом". Официальные лица обеспокоены тем, что такой шаг приведет к эскалации войны и может вовлечь Великобританию в конфликт с Россией.

Высокопоставленный источник в Минобороны Британии заявил, что ситуация "более тонкая", чем предполагал президент Украины. Собеседник издания отметил, что разрешение на запуск стратегической ракеты по России потребует согласия трех стран, одной из которых является Великобритания. Источник, отвечая на вопрос, будет ли Украина запускать Storm Shadow по России, отметил, что "этого не произойдет".

Следует отметить, что в социальных сетях украинцы гневно отреагировали на эту информацию. Некоторые высказали мнение, что Украину просто "кинули".

Напомним, в среду, 10 июля, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что получил разрешение на использование крылатых ракет Storm Shadow по территории России. В соцсети X он поделился фотографией с Киром Стармером с подписью: "Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня у нас была возможность обсудить практическую реализацию этого решения".

Что известно о ракетах Storm Shadow

Крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля" с точной наводкой являются совместной разработкой компаний British Aerospace и Matra. Изготовлением вооружения сейчас занимается MBDA. Другое название ракеты — Scalp, ее используют французы.

Есть две модификации. Первая – экспортная – имеет дальность до 250-290 км. Именно такое вооружение получила Украина от партнеров.

Основные характеристики экспортной крылатой ракеты Storm Shadow:

дальность — до 290 км;

запуск ― с самолетов-аналогов МиГ-29;

высота полета — 30-40 м;

общая масса — 1300 кг;

боевая часть — 450 кг;

скорость — около 1000 км/ч.

Точная цена ракеты неизвестна. В разных источниках указывают разные суммы, от 1,71 млн до 3,19 млн долларов США.

Базовая модификация Storm Shadow имеет почти вдвое большую дальность – до 560 км. Такие ракеты, по официальным данным, Украине не передавали.

Силы обороны Украины могли бить ракетами Storm Shadow по военным объектам, которые находятся на территории Белгородской, Курской, Ростовской, Таганрогской, Воронежской, Брянской и Орловской областей. Дальность снарядов также позволяет использовать их по территории Беларуси, что видно на карте ниже.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще одна страна может передать Storm Shadow Киеву. Правительство одного из европейских государств изменило свой взгляд на поддержку Украины.