Storm Shadow теперь можно бить вглубь России: как это поможет Украине и что известно о ракетах
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Россияне снова будут истерить
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам в глубине территории России. Он подтвердил, что будет продолжать политику предыдущего правительства по вопросу поддержки Украины.
У Киева есть разрешение на использование этого вооружения для обеспечения собственной обороны, в том числе и для атак на военные объекты за пределами приграничной зоны. "Телеграф" собрал, что известно об этих дальнобойных ракетах, и почему они столь важны для Украины.
Ракеты Storm Shadow: характеристики.
Крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля" с точной наводкой являются совместной разработкой компаний British Aerospace и Matra. Изготовлением вооружения сейчас занимается MBDA. Другое название ракеты — Scalp, ее используют французы.
Есть две модификации. Первая ― экспортная ― имеет дальность до 250-290 км. Именно такое вооружение получила Украина от партнеров.
Основные характеристики экспортной крылатой ракеты Storm Shadow:
- дальность — до 290 км;
- запуск ― с самолетов-аналогов МиГ-29;
- высота полета — 30-40 м;
- общая масса — 1300 кг;
- боевая часть — 450 кг;
- скорость ― около 1000 км/ч.
Точная цена ракеты неизвестна. В разных источниках указывают разные суммы, от 1,71 млн до 3,19 млн долларов США.
Базовая модификация Storm Shadow имеет почти вдвое большую дальность ― до 560 км. Такие ракеты, по официальным данным, Украине не передавали.
Чем эти ракеты помогут Украине
Storm Shadow ― очень тихие и низко летящие ракеты. Они оснащены мощными радиолокационными средствами, из-за чего противовоздушной обороне (ПВО) трудно их зафиксировать. К тому же они эффективны в любую погоду и при любой видимости.
Интересно, что эту крылатую ракету называют "убийцей бункеров". Она эффективна против наземных целей, бетонных укреплений.
Ракета имеет высокую степень проникновения в жесткие и бронированные цели. Ее боеголовка состоит из двух частей. Первая прорезает твердую цель, а вторая взрывается с опозданием, уже внутри цели. Эта особенность и делает дальнобойную ракету столь эффективной.
Силы обороны смогут бить ракетами Storm Shadow по военным объектам, находящимся на территории Белгородской, Курской, Ростовской, Таганрогской, Воронежской, Брянской и Орельской областей. Дальность снарядов также позволяет использовать их по территории Беларуси, что видно на карте ниже.
Эксперты неоднократно прогнозировали, по каким объектам Украина может ударить франко-британскими ракетами:
- Крымский мост;
- военные базы на временно оккупированных территориях;
- военные объекты на территории России;
- защищенная инфраструктура.
"Телеграф" ранее сообщал, что еще одна страна может передать Storm Shadow Киеву. Правительство одного из европейских государств изменило свой взгляд на поддержку Украины.