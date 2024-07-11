Storm Shadow тепер можна бити вглиб Росії: як це допоможе Україні та що відомо про ракети

Росіяни знову будуть істерити

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив використовувати ракети Storm Shadow для ударів по військових об’єктах углиб території Росії. Він підтвердив, що буде продовжувати політику попереднього уряду у питанні підтримки України.

Київ має дозвіл на використання цього озброєння задля забезпечення власної оборони, зокрема і для атак на військові об’єкти за межами прикордонної зони. "Телеграф" зібрав, що відомо про ці далекобійні ракети, та чому вони настільки важливі для України.

Ракети Storm Shadow: характеристики

Крилаті ракети Storm Shadow класу "повітря-земля" з точним наведенням є спільною розробкою компаній British Aerospace і Matra. Виготовленням озброєння зараз займається MBDA. Інша назва ракети ― Scalp, її використовують французи.

Є дві модифікації. Перша ― експортна ― має дальність до 250-290 км. Саме таке озброєння Україна отримала від партнерів.

Основні характеристики експортної крилатої ракети Storm Shadow:

дальність ― до 290 км;

запуск ― з літаків-аналогів МіГ-29;

висота польоту ― 30-40 м;

загальна маса ― 1300 кг;

бойова частина ― 450 кг;

швидкість ― близько 1000 км/год.

Точна ціна ракети невідома. У різних джерелах вказують різні суми, від 1,71 млн до 3,19 млн доларів США.

Базова модифікація Storm Shadow має майже вдвічі більшу дальність ― до 560 км. Таких ракет, за офіційними даними, Україні не передавали.

Чим ці ракети допоможуть Україні

Storm Shadow ― дуже тихі та низько летять. Вони оснащені потужними засобами радіолокаційної протидії, через що протиповітряній обороні (ППО) важко їх зафіксувати. До того ж вони ефективні за будь-якої погоди та видимості.

Цікаво, що цю крилату ракету називають "вбивцею бункерів". Вона ефективна проти наземних цілей, бетонних укріплень.

Ракета має високий ступінь проникнення у тверді та броньовані цілі. Її боєголовка складається з двох частин. Перша прорізує тверду ціль, а друга вибухає з запізненням, вже в середині цілі. Ця особливість і робить далекобійну ракету настільки ефективною.

Сили оборони зможуть бити ракетами Storm Shadow по військових об'єктах, які знаходяться на території Бєлгородської, Курської, Ростовської, Таганрозької, Воронезької, Брянської та Орельської областей. Дальність снарядів також дозволяє застосовувати їх по території Білорусі, що видно на карті нижче.

Експерти неоднократно прогнозували, по яких об’єктах Україна може вдарити франко-британськими ракетами:

Кримський міст;

воєнні бази на тимчасово окупованих територіях;

військові об’єкти на території Росії;

захищена інфраструктура.

"Телеграф" раніше повідомляв, що ще одна країна може передати Storm Shadow Києву. Уряд однієї з європейських держав змінив свій погляд на підтримку України.