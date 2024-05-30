Бьют по Старкону месяцами: почему россиянам так важен Староконстантинов и где он находится (карта)

Россияне выпустили по городу с 2023 года как минимум 100 ракет и 150 беспилотников

В ночь на четверг, 30 мая, российские оккупанты вновь атаковали Украину ракетами и дронами. Основным направлением удара стал Староконстантинов в Хмельницкой области ( в соцсетях его сокращенно называют Старкон – ред.,).

"Телеграф" решил выяснить, почему он так "интересен" России. Важно отметить, что возле города расположен один из военных аэродромов Украины. Путинская армия упорно пытается его уничтожить.

Эта авиабаза находится фактически в черте города, в нескольких километрах от центра на противоположном, восточном, берегу реки Случ.

Во времена Советского Союза здесь были 63-я бомбардировочная дивизия, а затем 7-й бомбардировочный полк.

Сейчас авиабаза в Староконстантинове – одна из наиболее оборудованных в стране. Здесь есть специально укрепленные укрытия для стоянки и соответствующая взлетно-посадочная полоса.

Во время ночного обстрела, в местных пабликах сообщалось, что в городе прозвучало немалое количество взрывов.

Траектории российских ракет и беспилотников во время ночной атаки 30 мая.

В Воздушных силах Украины сообщили, что защитники неба в целом сбили 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 беспилотника.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванёк", Старкон находится под интенсивными атаками врага с августа 2023 года.

За это время в его сторону россияне выпустили:

более 60 крылатых ракет ("Калибр" или ракеты с бортов ТУ-95мс);

до 10 Кинжалов (носитель МиГ-31К);

более 130 БПЛА;

Большую часть (около 95%) защитникам украинского неба удалось сбить. Наивысшая интенсивность обстрелов Старкона была зафиксирована в ноябре и в декабре 2023 года. Российские оккупанты 14 декабря использовали даже ракеты типа "Кинжал" для атаки.

Что касается последствий обстрела минувшей ночи, "Николаевский Ванёк" написал: "Конечно, не буду расписывать последствия упавших обстрелов, попали или не попали. Это заняло бы много времени, а если даже враг не попал нигде лучше об этом не говорить — пусть дальше рассказывают сказки о "уничтоженных подземных бункерах НАТО" или еще что-то".

Ранее "Телеграф" рассказывал своим читателям, почему российские войска в марте активно атаковали Стрый на Львовщине.