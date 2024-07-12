Салливан: США и Украина готовят силовой ответ на удар по "Охматдету"

Подробности подготовки "удара возмездия" пока держат в тайне

Украина и Соединенные Штаты активно работают над силовым ответом россиянам за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Более детальные подробности пока не раскрываются.

О подготовке "удара возмездия" заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на саммите НАТО. Он отметил, что при нападении российских террористов на больницу США увидели реальность российской жестокости.

"Мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решительностью", – заверил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 июля стало известно о гибели ребенка, пострадавшего при обстреле "Охматдета". В момент ракетного удара он находился в критическом состоянии.

Видеорепортаж Яна Доброносова из "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".