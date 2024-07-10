Первая жертва среди детей: после российского обстрела "Охматдета" умер маленький мальчик

Ребенок еще до обстрела находился в критическом состоянии

После российского обстрела киевской детской больницы "Охматдет" погиб ребенок. На момент ракетного удара он уже находился в критическом состоянии.

Информацию об этом обнародовал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в своем Facebook. По его словам, это первая детская жертва среди пациентов, которые находились в "Охматдете".

"Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета", — написал министр.

По его словам, после российского удара маленького пациента доставили в другую клинику Киева.

"Приносим свои искренние соболезнования родным малышам. Никогда не простим российских террористов, которые убивают наших детей", — добавил Ляшко.

Как сообщалось ранее, российская ракетная атака на Киев унесла жизни 33 человек, а еще более 120 получили травмы разной степени тяжести. Среди погибших 5 детей.

В "Охматдете" погибло двое взрослых, среди которых детский врач.